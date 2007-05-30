В Санкт-Петербурге проходят заседания в кругах ЕврАзЭС и ОДКБ

Парламентарии ЕврАзЭС обсудят совершенствование законотворческой деятельности. В северной российской столице также пройдет организационное заседание постоянных комиссий Парламентской Ассамблеи ОДКБ.

30 мая пройдет заседание Межпарламентской ассамблеи Евразийского экономического сообщества. Участники заслушают информацию о ходе формирования правовой базы Таможенного союза Беларуси, Казахстана и России, обсудят ряд проектов. Намечено также рассмотреть концепции основ земельного и налогового законодательств, о конкуренции и о приграничном сотрудничестве. Кроме того, на заседании будут представлены предложения по формированию топливно-энергетического комплекса государств-членов ЕврАзЭС.

На первом организационном заседании постоянных комиссий Парламентской Ассамблеи ОДКБ из них, прошедшем 30 марта, было решено создать три постоянные комиссии: по вопросам обороны и безопасности, по политическим вопросам и международному сотрудничеству, а также социально-экономическим и правовым.

По предварительной договоренности, первую комиссию возглавит российский парламентарий, вторую - казахстанский и третью - представитель Беларуси. Кроме того, Парламентская Ассамблея рассмотрит вопросы о поездке группы депутатов в Центрально-Азиатский регион для изучения военно-политической обстановки.