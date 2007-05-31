В Санкт-Петербурге проходит заседание Межпарламентской Ассамблеи Содружества

31 мая в Таврическом дворце Санкт-Петербурга состоится 28-е пленарное заседание Межпарламентской Ассамблеи стран-членов СНГ. В повестке дня заседания, в котором примут участие председатели национальных парламентов Содружества, - вопросы унификации законодательств в области экономики, культуры, борьбы с незаконной миграцией и наркотрафиком.



Кроме этого, состоится совместное заседание постоянных комиссий МПА СНГ, парламентской ассамблеи ОДКБ и Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Планируется, что в заседании примут участие председатель ПАСЕ Рене ван дер Линден и президент Европейского банка реконструкции и развития Жан Лемьер.