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В Санкт-Петербурге проходит заседание Межпарламентской Ассамблеи Содружества

31 мая 2007 08:36
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31 мая в Таврическом дворце Санкт-Петербурга состоится 28-е пленарное заседание Межпарламентской Ассамблеи стран-членов СНГ. В повестке дня заседания, в котором примут участие председатели  национальных парламентов Содружества, - вопросы унификации законодательств в области экономики, культуры, борьбы с незаконной миграцией и наркотрафиком.

Кроме этого, состоится совместное заседание постоянных комиссий МПА СНГ, парламентской ассамблеи ОДКБ и Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Планируется, что в заседании примут участие председатель ПАСЕ Рене ван дер Линден и президент Европейского банка реконструкции и развития Жан Лемьер.

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