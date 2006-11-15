В Санкт-Петербурге находится делегация Национального собрания Беларуси

В течение трех дней в Санкт-Петербурге делегация Национального собрания Беларуси во главе с председателем Совета республики Геннадием Новицким примет участие в мероприятиях в рамках Межпарламентских ассамблей государств СНГ и Евразийского экономического сообщества. Сегодня белорусская парламентская делегация будет участвовать в заседании профильных комиссий, а также в заседании Бюро МПА ЕврАзЭС. Как ожидается, одной из тем встречи станет опыт Беларуси по внедрению принципа "одного окна". 16 ноября руководители парламентов проведут заседание Совета МПА, а вечером - члены Совета встретятся с руководителями правоохранительных органов и спецслужб государств Содружества. Основной вопрос - борьба с терроризмом и экстремизмом. 17 ноября пройдёт конференция по вопросам совершенствования сотрудничества в противодействии новым вызовам и угрозам безопасности.