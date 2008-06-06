В Санкт-Петербурге начал работу 12-й Международный экономический форум

Главы государств СНГ обсуждают проект Стратегии экономического развития Содружества до 2020 года обсудят главы государств СНГ.

Первое подобное мероприятие состоялось 18 августа 2000-го года в Ялте. В предыдущем, девятом неформальном саммите, 22 февраля в Москве, участвовали президенты всех стран СНГ. Лидеры обсудили вопросы миграционной политики, торгово-экономического взаимодействия, а также концепцию дальнейшего развития Содружества. Нынешняя встреча – уже вторая в этом году. В ней примет участие Президент Беларуси Александр Лукашенко. Лидеры обменяются мнениями по формированию проекта стратегии экономического развития СНГ, взаимодействию в сфере транспорта и в области энергетики.

Сегодняшний неформальный саммит глав государств СНГ пройдет в рамках 12-го Международного экономического форума, известного еще как "Русский Давос". Мероприятие соберет свыше 8-ми тысяч участников. Представители мировой бизнес-элиты, министры и первые лица ряда государств обсудят актуальнейшие вопросы, такие как глобальный дефицит сырья и продовольствия, изменение климата, экономическую интеграцию. Официальное открытие форума состоится завтра, но уже сегодня начнутся переговоры и пройдут церемонии подписания первых соглашений.

Встреча глав государств Содружества началась в 16.00 по минскому времени в мраморном зале Константиновского дворца в Санкт-Петербурге.

И сегодня же в городе на Неве будут обсуждаться экономические отношения Беларуси и этого российского региона. Здесь пройдет первое заседание Совместной комиссии по развитию сотрудничества. В числе наиболее актуальных вопросов – увеличение двустороннего товарооборота, сотрудничество в промышленной сфере, АПК, открытие в Санкт-Петербурге белорусских бизнес-центров. Отметим, что товарооборот между Беларусью и Ленинградской областью в прошлом году превысил 272 миллиона долларов. За первые три месяца этого года он уже достиг 104-х миллионов.