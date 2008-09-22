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В Россию прилетает делегация ПАСЕ

22 сентября 2008 10:45
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Депутаты Европарламента хотят изучить последствия грузино-осетинского конфликта. Ожидается, что члены делегации встретятся с председателем Совета федерации Росиии и спикером Госдумы. Также депутаты ПАСЕ планируют посетить Грузию и Южную Осетию и на месте увидеть все последствия конфликта. Европейцы намерены встретиться с руководством республик и местными жителями. Во время августовских событий представители ПАСЕ уже приезжали в Грузию, а также в Москву и Владикавказ.

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