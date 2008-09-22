В Россию прилетает делегация ПАСЕ

Депутаты Европарламента хотят изучить последствия грузино-осетинского конфликта. Ожидается, что члены делегации встретятся с председателем Совета федерации Росиии и спикером Госдумы. Также депутаты ПАСЕ планируют посетить Грузию и Южную Осетию и на месте увидеть все последствия конфликта. Европейцы намерены встретиться с руководством республик и местными жителями. Во время августовских событий представители ПАСЕ уже приезжали в Грузию, а также в Москву и Владикавказ.