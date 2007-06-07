В российской столице торжественно открываются Дни Минска

В программе - совместное заседание коллегии и подписание протокола.

Торжественна церемония прошла 7 июня в самом крупном по численности населения округе российской столицы - Южном административном. Для участия в мероприятии в Москву прибыла официальная делегация Минска во главе с председателем Мингорисполкома Михаилом Павловым. Неофициально Дни Минска уже проходят два дня - более 100 предприятий белорусской столицы демонстрируют свою продукцию на выставке-ярмарке.

Также запланированы выставка-ярмарка изделий минских производителей, "круглые столы", посещение предприятий и организаций округа, выступления известных белорусских коллективов и исполнителей. А лучших футболистов определят два товарищеских матча между юношескими командами Москвы и Минска. С ответным визитом российские гости приедут в Минск 14 июня. Дни Москвы в Республике Беларусь и Дни детей и юношества Москвы в Минске пройдут одновременно 14-16 июня.