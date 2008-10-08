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В российской столице состоялось заседание совместной коллегии Министерств обороны Беларуси и России

08 октября 2008 07:46
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По итогам стороны подписали соглашение о сотрудничестве в области безопасности полетов государственных воздушных судов. Уже в начале ноября планируется документально закрепить создание единой региональной системы ПВО двух стран. Также сегодня принято решение о проведении совместного стратегического командно-штабного учения "Запад-2009". В целом, как отметил министр обороны Беларуси Леонид Мальцев, военные ведомства двух стран находят полное взаимопонимание.

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