В российской столице состоялось заседание совместной коллегии Министерств обороны Беларуси и России

По итогам стороны подписали соглашение о сотрудничестве в области безопасности полетов государственных воздушных судов. Уже в начале ноября планируется документально закрепить создание единой региональной системы ПВО двух стран. Также сегодня принято решение о проведении совместного стратегического командно-штабного учения "Запад-2009". В целом, как отметил министр обороны Беларуси Леонид Мальцев, военные ведомства двух стран находят полное взаимопонимание.