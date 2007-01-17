В России усилены меры безопасности

После полученного предупреждения о возможном совершении теракта на наземном транспорте и в метрополитене приняты повышенные меры безопасности.

Причем, повсеместно: на железных дорогах, в общественных учреждениях, на опасных объектах, в энергетике.

Однако эта информация не внесла изменений в работу гражданской авиации и железнодорожного транспорта Беларуси в отношении московских рейсов. Все службы функционируют в обычном режиме, и поток отъезжающих не снизился.

В МВД России подтвердили распространенную информацию Федеральным оперативным штабом. Но по-прежнему нет конкретики в том, какого рода теракт ожидается, где и когда он может произойти. Вся российская милиция переведена на усиленный вариант несения службы. Минимум вдвое увеличилась численность нарядов транспортной милиции на вокзалах и в поездах. Минобороны и энергетики усилили охрану энергообъектов. Особое внимание - восьми российским городам, где есть метро.

В столичной подземке сегодня даже отключили сотовую связь, на случай, если террористы захотят пообщаться. В Приморье и на Камчатке вокзалы, порты, мосты, транспортные развязки, а также железнодорожный и морской транспорты взяты под строгое наблюдение. Идет усиленная проверка документов у подозрительных лиц. А мэр Москвы призвал жителей и гостей столицы повысить бдительность и обо всех замеченных подозрительных предметах оперативно информировать правоохранительные органы.

В Беларуси каких-либо дополнительных мер не принято. В этом нет никакой необходимости, отмечают работники авиакомпаний и железной дороги. Изменений в расписании нет: все рейсы и маршруты совершаются регулярно. Ежедневно по часам в российскую столицу идут тринадцать поездов. Наша безопасность на достаточно высоком уровне, подчеркивают и в Национальной авиакомпании "Белавиа". Каждый день в Москву запланировано три рейса. Однако дополнительные инструктажи с экипажами и консультации с работниками аэропорта проведены.

Учитывая сложившиеся обстоятельства, всем нашим гражданам, которые в ближайшее время планируют отправиться в Россию, также следует быть внимательными и проявлять бдительность в случае необходимости.