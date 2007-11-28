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В России стартовала президентская избирательная кампания

28 ноября 2007 07:47
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Подать заявку в Центризбирком желающие баллотироваться на этот пост должны в течение 25 дней. А уже 12 декабря начнется регистрация кандидатов, каждому из которых необходимо собрать 2 миллиона подписей в свою поддержу. От этой процедуры по закону освобождаются лишь те кандидаты, чьи партии пройдут в Думу 5-го созыва.
До парламентских выборов осталось всего 4 дня, так что до конца недели Россия будет жить в условии сразу двух избирательных кампаний.
Напомним, выборы главы государства назначены на 2 марта будущего года.

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