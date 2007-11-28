В России стартовала президентская избирательная кампания

Подать заявку в Центризбирком желающие баллотироваться на этот пост должны в течение 25 дней. А уже 12 декабря начнется регистрация кандидатов, каждому из которых необходимо собрать 2 миллиона подписей в свою поддержу. От этой процедуры по закону освобождаются лишь те кандидаты, чьи партии пройдут в Думу 5-го созыва.

До парламентских выборов осталось всего 4 дня, так что до конца недели Россия будет жить в условии сразу двух избирательных кампаний.

Напомним, выборы главы государства назначены на 2 марта будущего года.