В России протестуют против планов Литвы по строительству ядерного могильника

Федеральная национально-культурная автономия "Белорусы России" и Региональная национально-культурная автономия "Белорусы Москвы" приняли обращение к СМИ в связи с планами Литвы по строительству могильника радиоактивных отходов в непосредственной близости от границ с Беларуси. В обращении отмечается, что строительство опасного ядерного объекта напрямую затрагивает национальные интересы не только Республики Беларусь, государств Балтийского региона, но и России, и становится одной из самых острых проблем в истории отношений независимых Беларуси и Литвы. <Складывается впечатление, - пишут авторы обращения, - что литовская сторона до конца не осознает возможных последствий и сознательно не желает прислушаться к альтернативному мнению по проблемам, которые затрагивают жизненные интересы миллионов граждан - как самой Литвы, так и соседних государств>. Организации белорусов России и Москвы обращаются к правительству Литвы и гражданам этой страны с требованием "остановить безумие, не допустить новой катастрофы". "Столетиями белорусы и литовцы были добрыми соседями, и сегодня нельзя разрушать традиции добрососедства, ставить под угрозу саму возможность жить нашим народам на этой земле", - подчеркивается в обращении.

В ближайшее время представители белорусской диаспоры намерены организовать пикет у посольства Литвы в Москве против строительства ядерного могильника.