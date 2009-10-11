В России проходят региональные выборы

Единый день голосования проходит 11 октября в России. В 75 субъектах федерации организовано свыше 6,5 тыс. выборов разного уровня и местных референдумов.

Основное внимание приковано сегодня к субъектам, где избираются региональные парламенты: Московская городская дума, Тульская областная дума и Госсобрание Республики Марий Эл. Кроме того, проходят выборы мэров трех крупных городов - Грозного, Астрахани и Южно-Сахалинска. А в 10 регионах избирают депутатов представительных органов муниципальных образований. Причем в Чечне и Ингушетии органы местного самоуправления избираются впервые. Как отмечают в ЦИК, после этих выборов обе кавказские республики полностью окажутся в российском правовом поле.

Единый день голосования проводится в России уже в восьмой раз. Поправки в избирательное законодательство, вступившие в силу в августе 2005 года, предусматривают проведение выборов разного уровня во второе воскресенье марта и второе воскресенье октября. Этот порядок был введен, чтобы избавить избирателей от бесконечной череды выборов, а также для экономии средств, сообщает БЕЛТА.