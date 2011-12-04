В России проходят парламентские выборы

Новости России. Свыше 100 миллионов граждан страны, обладающих правом голоса, выбирают депутатов нижней палаты парламента. По последним данным, уже проголосовали около 42% избирателей.

На 450 мест в Госдуме претендуют кандидаты от всех 7 партий, зарегистрированных в стране.

Первая информация о выборах начала поступать в Центризбирком еще ночью.

Со своим выбором полностью определились жители дальневосточного федерального округа. Сейчас активное голосование идет в центральных и западных регионах России.

Процент явки в разных областях колеблется в широком диапазоне. Предварительные данные об итогах голосования по закону будут озвучены после того, как закроются участки самой западной, Калининградской, области, то есть в 21.00 по московскому времени.

Избирательные участки открылись в 8.00. Россияне голосуют активно. Своим конституционным правом воспользовались и первые лица страны. Президент Медведев проголосовал на избирательном участке в одной из московских школ вместе с супругой Светланой Медведевой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вообще, пункты для голосования организованы еще и в 60 страна, в том числе и в Беларуси.

Для того, чтобы пройти политический конкурс, партиям предстоит преодолеть 7-процентный барьер. Но, как отмечают аналитики, к старту шестого созыва Дума придет тем же составом, только немного по-другому распределятся мандаты.