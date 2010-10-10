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В России проходит единый день голосования

10 октября 2010 13:58
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Почти в 80 субъектах федерации проходят около восьми тысяч выборов регионального и местного уровней. По количеству выдвинутых кандидатов эта кампания впервые преодолела 100-тысячный рубеж. На 53 тысячи вакантных депутатских мандатов и постов глав местного самоуправления претендуют около 109 тысяч кандидатов. Наблюдатели отмечают, что российские политические партии демонстрировали особую активность в ходе нынешней избирательной кампании, которую называют генеральной репетицией парламентских выборов.

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