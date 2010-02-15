Новым губернатором Ханты-Мансийского автономного округа России стала Наталья Комарова: ее кандидатуру утвердили сегодня депутаты региональной думы.

Таким образом, в России появилась вторая женщина-губернатор. До сих пор единственной женщиной, занимающей губернаторский пост, была глава Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко.

Кандидатуру Натальи Комаровой внес на рассмотрение окружной думы президент России Дмитрий Медведев. Она была представлена ему в числе других претендентов на пост губернатора партией «Единая Россия». Согласно законодательству, партии, победившие на выборах в законодательные собрания субъектов РФ, имеют исключительное право предлагать президенту кандидатуры на посты глав этих субъектов.

Наталья Комарова родилась в 1955 году в Псковской области, окончила Горно-металлургический институт в городе Коммунарске (Украина). Начала свой трудовой путь с должности техника по труду лаборатории научной организации труда Коммунарского металлургического завода. В 1980 году приехала на Тюменский север. Здесь в 1994 году стала главой администрации города Новый Уренгой (Ямало-Ненецкий автономный округ), а в 2000 году - первым заместителем губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. В последнее время Наталья Комарова являлась депутатом Госдумы, где возглавляла Комитет по природным ресурсам, природопользованию и экологии.

Официальное вступление в должность нового губернатора округа назначено на 1 марта, сообщает БЕЛТА.