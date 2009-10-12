В России подводят итоги Единого дня голосования

Накануне миллионы жителей по всей стране выбирали мэров, членов муниципальных собраний и депутатов местных парламентов.

По последним данным, в Мосгордуму проходят только две партии – «Единая Россия» и КПРФ. Причем единоросы получат 32 из 35 мест в парламенте. Все остальные не преодолели 7%-ый барьер.

В центральном избирательном комитете заявляют, что выборы прошли спокойно. Оппозиция, напротив, с начала голосования заявляла о нарушениях. Заместитель председателя партии «Яблоко» Сергей Иваненко сказал о намерении обжаловать итоги. По его словам, результаты голосования сильно отличаются от данных экзит-пуллов. C похожим заявлением выступил и лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.