В России озвучили предварительные итоги президентских выборов

Фаворитом президентской гонки, как и ожидалось, стал Дмитрий Медведев. За него проголосовали более 70 % избирателей.

Рейтинг других кандидатов распределился так: за Андрея Богданова - чуть более 1%, Владимир Жириновский набрал менее 10, за Геннадия Зюганова голоса отдали около 18% избирателей. Это данные российского центризбиркома после обработки 99,5% бюллетеней для голосования. Явка на выборах президента России составила около 70%.

На большом табло голоса всю ночь считали в режиме он-лайн. Но уже с первых минут понятно: фаворит один и его уже точно не догонят. Вероятный новый президент отметил победу концертом на Васильевском спуске. Под проливным дождем и под аккорды "Любэ" из Кремля вышли Путин и Медведев - оба без галстуков. Путин отметил, что выборные страсти, наконец, закончились. Медведев пообещал рост благосостояния и преемственность курса.

Ближе к полуночи в ЦИКе появился Жириновский. Как всегда возбужденный и как всегда целеустремленный. Он пообещал не сдаваться и участвовать в выборах в пятый, в шестой и даже в седьмой раз. Поэтому даже этой ночью расслабляться некогда.

Ближе к утру, Медведев лишь укрепил свои позиции. 2/3 российского электората точно за него. За фаворита гонки проголосовал 51 миллион избирателей. Большую часть весны Медведев проведет в старой должности, но в статусе победителя. Официально возглавит страну он 7 мая. Эту традицию в России, похоже, менять не будут. Именно на эту дату, скорее всего, и назначат инаугурацию президента.

На утреннюю пресс-конференцию глава Центризбиркома Владимир Чуров пришел с бородой. Это верный знак того, что выборы прошли честно. Сменить имидж руководитель ЦИКа обещал, если хоть кто-то упрекнет в фальсификациях. Однако, этого не случилось. Правда, западные наблюдатели, как всегда, попросили побольше открытости. Сейчас в ЦИКе погрузятся в увлекательный мир цифр, отчетов и смет. А уже к концу недели обнародуют официальные итоги избирательной кампании.

Выборы президента России полностью соответствовали международным нормам. Об этом заявил в Москве председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Национального собрания Беларуси Николай Чергинец. Он возглавляет группу наблюдателей от Парламентского собрания Союза Беларуси и России, которая в составе миссии от СНГ. В ходе нынешних выборов эксперты побывали на участках для голосования в Москве, Казани, Краснодаре, а также в Калужской и Московской областях.

Тем временем в Беларуси за Дмитрия Медведева проголосовали почти 81% граждан России. На втором месте - почти 10% - Геннадий Зюганов, далее - Владимир Жириновский и менее 2% - Андрей Богданов. Ночью результаты голосования были направлены в Москву. Всего в выборах президента России приняли участие 8 тысяч 372 россиянина, постоянно проживающих или временно находящихся на территории Беларуси.

Президент Беларуси поздравил Дмитрия Медведева с победой на выборах. "Поддержав Вас, российские избиратели высказались за продолжение созидательного курса, целью которого является возрождение сильного государства, укрепление единства России", - говорится в поздравлении.



"Белорусы искренне рады успехам, достигнутым Россией за последнее время. Убежден, объединенными усилиями нам удастся придать новый динамизм белорусско-российским интеграционным процессам, создать основу для дальнейшего повышения благополучия граждан наших стран, вместе выстоять в мире возрастающих угроз и вызовов", - подчеркнул глава белорусского государства.

Прошедшие выборы белорусские политологи назвали самыми спокойными за всю историю России. Относительно дальнейшего развития двустороннего сотрудничества большинство из них считает, что кардинальным образом взаимоотношения наших государств не изменятся.

Сегодня же Александр Лукашенко направил послание действующему Президенту Российской Федерации Владимиру Путину. "Единодушный выбор является убедительным признанием обществом проводимых Вами политических и социально-экономических преобразований", - говорится в послании. "Я высоко ценю сложившиеся между нами отношения доверия, взаимного уважения и всегда буду рад видеть Вас на белорусской земле", - подчеркнул Александр Лукашенко. "Надеюсь, Ваш огромный общественно-политический опыт, богатые знания и в дальнейшем будут приносить пользу России, еще не раз послужат нашему общему делу - союзному строительству".