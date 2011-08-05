В России хотят отменить трудовые книжки

Минздравсоцразвития РФ считает возможным отменить трудовые книжки в России с 2012 года, оставив 10-летний переходный период для тех граждан, которые «к ним привыкли». Книжки предлагается заменить на трудовые договора, потому что «трудовые книжки устарели».

Между тем эксперты напоминают, что трудовую книжку далеко не всегда можно заменить текстом трудового контракта или записью на счетах Пенсионного фонда. Так, при найме новых сотрудников каждый работодатель получает более или менее полное представление о поощрениях и наказаниях, о трудовом опыте или частоте увольнений. Кроме того, трудовая книжка необходима для подтверждения мест работы при получении загранпаспорта.

Стремление ликвидировать трудовые книжки удивляет и работодателей. «В трудовом законодательстве есть масса нерешенных проблем. И удивительно, что Минздравсоцразвития занялось второстепенным бумажным вопросом», – говорит руководитель общественной организации предпринимателей «Деловая Россия» Борис Титов. По его мнению, ликвидация трудовых книжек вызовет хаос и при назначении пенсий, поскольку для многих категорий трудящихся по-прежнему необходимо подтверждение трудового стажа.