В России голосование на выборах президента Беларуси проходит на 4 избирательных участках

Из-за разницы во времени в трех городах - в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре - голосование началось на час раньше, чем в Беларуси.Еще один расположенный в России участок - в Калининграде - начал работу одновременно со всеми участками в Беларуси. Кроме того, по заявке белорусских слушателей военных вузов Ярославля в этот город направились члены московской участковой избирательной комиссии с выездной урной. В списки для голосования на участках в России внесены фамилии граждан Беларуси, которые выехали в эту страну на постоянное место жительства, состоят на консульском учете и подтвердили свое нахождение на российской территории на момент проведения выборов. Кроме того, в списки дополнительно вносятся фамилии белорусских граждан, оказавшихся в России во время проведения выборов по служебным или личным делам. Они могут проголосовать, предъявив паспорт или иной предусмотренный законодательством документ.