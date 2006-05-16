В Риге проходит рабочая встреча руководителей пограничных служб Беларуси и Латвии

Стороны обменяются информацией об обстановке на белорусско-латвийской границе и результатах деятельности пограничных уполномоченных. Руководители пограничных служб также обсудят вопрос о внесении дополнений и изменений в соглашение между правительствами Беларуси и Латвии о пунктах пропуска от 18 августа 1993 года. Большое внимание предполагается уделить вопросам демаркации белорусско-латвийской границы и последующей разработки проекта договора между двумя странами о пограничном режиме.