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В Риге проходит рабочая встреча руководителей пограничных служб Беларуси и Латвии

16 мая 2006 11:23
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Стороны обменяются информацией об обстановке на белорусско-латвийской границе и результатах деятельности пограничных уполномоченных. Руководители пограничных служб также обсудят вопрос о внесении дополнений и изменений в соглашение между правительствами Беларуси и Латвии о пунктах пропуска от 18 августа 1993 года. Большое внимание предполагается уделить вопросам демаркации белорусско-латвийской границы и последующей разработки проекта договора между двумя странами о пограничном режиме.

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