В Риге открылась национальная выставка "Беларусь-Экспо-2008"

Свою продукцию на ней представили более 140 предприятий. В церемонии открытия приняли участие премьер-министры обеих стран Сергей Сидорский и Иварс Годманис. Сегодня Латвия – один из основных торговых партнеров Беларуси. За 9 месяцев объем взаимной торговли достиг почти миллиарда девятисот миллионов долларов. Это в два с половиной раза больше, чем за тот же период прошлого года.



Седьмая по счёту выставка достижений народного хозяйства Беларуси, проводимая в Латвии, стала и самой значительной. Более 140 предприятий и фирм Беларуси, представляющих разные сферы и отрасли, во многом определили современное лицо промышленности республики. Развитие торговых отношений Беларуси и Латвии сегодня, в условиях мирового экономического кризиса трудно переоценить, уверены эксперты.



Уже за восемь месяцев этого года показатели прошлого по обьёму торговли превышен в несколько раз. И это не только транзит белорусских грузов на запад. Продукция тяжёлого машиностроения, сельхозтехника, нефтехимия, товары народного потребления давно и хорошо знакомы латвийским потребителям.



Не только Беларусь везёт свою продукцию в Латвию. Более 600 совместных предприятий работают в Минске и областях. А оживление на уровне глав правительств двух стран даст новый импульс совместному бизнесу.



Встреча премьеров двух стран стала знаковым событием не только для бизнес, но и политической элиты. Диалог на уровне высшего руководства ждали давно, по обе стороны белорусско-латвийской границы. И как ни парадоксально, экономический кризис сыграл здесь свою положительную роль.