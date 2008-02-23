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В Резиденции Президента состоялась торжественная церемония по случаю Дня защитников отечества

23 февраля 2008 17:54
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Глава государства вручил генеральские погоны 7-ым офицерам Вооруженных сил и правоохранительных органов.

Пополнение генеральского корпуса 23 февраля - уже традиция. На торжественном приеме Александр Лукашенко подчеркнул, что сегодня Беларусь имеет сильную и боеспособную современную армию.

"В новом столетии чувство патриотизма, верного служения Родине приобретает еще большую актуальность и значимость. Потому что появились новые вызовы и угрозы, которым надо противостоять в самых разных сферах. Начиная от информационной, экономической и заканчивая военной", - отметил глава государства.

Президент также высказался об особенностях противостояния угрозам современного неспокойного мира.
"Беспрецедентное давление оказывается и на Беларусь, проводящую самостоятельную политику. Но мы никогда не поступимся своим правом решать свою судьбу. Именно поэтому особую значимость приобретает обеспечение уровня обороноспособности государства. Этой цели служит развитие военно-технического сотрудничества с нашим главным стратегическим партнером - Российской Федерацией. Наша армия составляет основу региональной группировки войск Беларуси и России. Мы обеспечиваем этим не только свою защиту от военных угроз, но и наших союзников по ОДКБ", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Дружеские поздравления коллег и приглашение в зал приемов. Финальный аккорд торжественного приема - фуршет в честь новых генералов.

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