В Резиденции Президента состоялась торжественная церемония по случаю Дня защитников отечества

Глава государства вручил генеральские погоны 7-ым офицерам Вооруженных сил и правоохранительных органов.

Пополнение генеральского корпуса 23 февраля - уже традиция. На торжественном приеме Александр Лукашенко подчеркнул, что сегодня Беларусь имеет сильную и боеспособную современную армию.



"В новом столетии чувство патриотизма, верного служения Родине приобретает еще большую актуальность и значимость. Потому что появились новые вызовы и угрозы, которым надо противостоять в самых разных сферах. Начиная от информационной, экономической и заканчивая военной", - отметил глава государства.



Президент также высказался об особенностях противостояния угрозам современного неспокойного мира.

"Беспрецедентное давление оказывается и на Беларусь, проводящую самостоятельную политику. Но мы никогда не поступимся своим правом решать свою судьбу. Именно поэтому особую значимость приобретает обеспечение уровня обороноспособности государства. Этой цели служит развитие военно-технического сотрудничества с нашим главным стратегическим партнером - Российской Федерацией. Наша армия составляет основу региональной группировки войск Беларуси и России. Мы обеспечиваем этим не только свою защиту от военных угроз, но и наших союзников по ОДКБ", - подчеркнул Александр Лукашенко.



Дружеские поздравления коллег и приглашение в зал приемов. Финальный аккорд торжественного приема - фуршет в честь новых генералов.



