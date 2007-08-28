В республике сократилось количество преступлений

О сокращении количества коррупционных преступлений заявил Генеральный прокурор Беларуси.

Александр Лукашенко проинформирован, что число преступлений, связанных с коррупцией, за 7 месяцев 2007 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сократилось.

Выявлено 666 фактов взяточничества и около 2 тысяч коррупционных преступлений в целом. Александр Лукашенко был проинформирован о результатах работы органов прокуратуры по укреплению законности и правопорядка в стране.

Так, генпрокурор сообщил, что в Беларуси за семь месяцев нынешнего года количество тяжких преступлений снизилось на 20%. Число умышленных убийств и покушений на убийства уменьшилось более чем на 12%, разбоев стало меньше почти на 19%, хулиганств зафиксировано на четверть меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Глава государства потребовал от органов прокуратуры усилить борьбу с преступностью и проявлениями коррупции в стране.

