В Республике отмечают День сотрудника органов государственной безопасности

90 лет назад был учрежден Всероссийский Чрезвычайный комитет. Его преемником стал Комитет государственной безопасности.

За период существования КГБ его сотрудники внесли весомый вклад в обеспечение национальной безопасности, как Советского союза, так и независимой Беларуси.

Юбилейные мероприятия начались с торжественной церемонии возложения. Венки от сотрудников органов государственной безопасности легли у подножия монумента Победы на проспекте Независимости. Завершит торжества концерт во Дворце Республики.



С юбилеем сотрудников органов государственной безопасности поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Вам доверено укреплять национальную безопасность, защищать свою страну от современных вызовов и угроз. Это трудная, но очень важная, ответственная и почетная миссия. Убежден, что сотрудники Комитета государственной безопасности будут с честью выполнять возложенные на них задачи, отдавать все силы для процветания Беларуси" - отмечено в послании. Глава государства пожелал всем сотрудникам КГБ новых успехов в ответственной деятельности, здоровья и благополучия.

