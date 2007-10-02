В республике открылась 7-ая сессия Палаты представителей Национального собрания

На первом пленарном заседании планируется обсудить ряд вопросов. В их числе - кадровый. В проекте осенней сессии на данный момент около 40 вопросов.

Депутатам предстоит принять решения по укреплению правовой базы экономики, национальной безопасности, социальной сферы. Народные избранники продолжат и работу по обновлению действующих кодексов. Как и на прошлой сессии, самым объемным станет блок социальных вопросов: депутаты обещают позаботиться о соблюдении прав детей сирот, и законодательно закрепить гарантии для пенсионеров.

Кроме того, в самое ближайшее время национальное законодательство пополнится абсолютно новым законом "Об ипотеке", определенные изменения затронут и правила белорусской орфографии и пунктуации. Уже сегодня депутаты планируют рассмотреть порядка 10 законопроектов.

Но, пожалуй, самой главной интригой сегодняшнего дня станет кадровый вопрос. Спикер Палаты Представителей Владимир Коноплев подал заявление об отставке с мотивировкой "по состоянию здоровья". И сегодня депутатскому корпусу предстоит выбрать того, кто возглавит Палату представителей до следующих парламентских выборов, которые пройдут следующей осенью.

