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В разоренной ураганом Мьянме состоялся референдум по Конституции

10 мая 2008 17:42
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Эта страна приняла на себя основной удар самого разрушительного за последние 50 лет тропического урагана. Только по официальным данным, погибли свыше 22 тысяч человек, вдвое больше числятся пропавшими без вести. По мнению международных экспертов, количество погибших может достигнуть 100 тысяч человек. Полтора миллиона жителей страны оказались без крова, еды и медицинской помощи.

Военное правительство Мьянмы конфисковало гуманитарную помощь ООН и проигнорировало призывы мирового сообщества отложить референдум и сконцентрировать все силы на помощь пострадавшим жителям.

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