В. Путин: В период кризиса мы все смогли убедиться в преимуществах совместных действий на пространствах ЕврАзЭс и СНГ

В Санкт-Петербурге сегодня обсуждают будущее сразу нескольких интеграционных объединений постсоветского пространства: СНГ, ЕврАзЭС и Таможенного союза.

По последней структуре — больше всего вопросов. Здесь белорусская сторона намерена отстаивать свою принципиальную позицию. Это касается отмены пошлин на нефть и нефтепродукты, а также сохранения ставок таможенных сборов на автомобили.

Удалось ли найти общий знаменатель, пока непонятно. Около 18.30 начался второй раунд переговоров премьер-министров Беларуси, России и Казахстана.

Сегодня в Санкт-Петербурге переговоры премьер-министров превратились в настоящий нон-стоп. Площадка для общения — Константиновский дворец в Стрельне — пригород Санкт-Петербурга.

Главное внимание прессы и всех участников делегации сегодня было приковано к заседанию высшего органа Таможенного союза. Премьер-министры Беларуси, России и Казахстана начали свой день с заседания. Вместо запланированного часа они общались два часа.

Премьер-министр России назвал Таможенный союз геополитической реальностью. А премьер-министры Беларуси и Казахстана даже подсчитали экономический эффект этого объединения.

Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь:

Наши государства поставили перед собой очередную масштабную задачу — создание Единого экономического пространства. Для ее решения нам предстоит еще более напряженная работа, которая, мы надеемся, будет происходить в конструктивном русле.

На этих переговорах белорусская сторона заняла принципиальную позицию. Беларусь заинтересована в отмене пошлин на нефть и нефтепродукты, а также в сохранении размеров сборов на ввоз автомобилей в Беларусь.

На заседании присутствовал премьер-министр Украины. Он, можно сказать, присматривался к Таможенному союзу. Он еще не сказал точно, собирается ли Украина вступать в это образование. Однако он высказал опасение в том, что с 1 июля могут измениться условия торговли Украины со странами тройки. Однако, стоит думать, сегодня премьер-министры Беларуси, России и Казахстана убедили премьер-министра Украины, что все будет нормально.

Николай Азаров, премьер-министр Украины:

Сейчас проводится консультация по подготовке нового консолидированного перечня изъятий из режима свободной торговли, разработка которого должна быть завершена до 1 июля 2010 года. Наша позиция заключается в том, что перечень таких изъятий должен быть минимальным, а в идеале вообще отсутствовать.

Сегодня главы правительств стран содружества встречались в рамках сразу трех организаций: СНГ, ЕврАзЭс и Таможенного союза. По окончании заседания высшего органа Таможенного союза началась встреча Верховного Совета ЕврАзЭс, а также встреча глав правительств СНГ.

Владимир Путин, председатель Правительства Российской Федерации:

В период кризиса мы все смогли убедиться в преимуществах совместных действий на пространствах ЕврАзЭс и СНГ. Координация усилий и обмен информацией помогли избежать многих проблем и ошибок.

Президент Беларуси Александр Лукашенко своими указами уполномочил премьер-министра Сергея Сидорского на проведение переговоров и подписание ряда соглашений по Таможенному союзу Беларуси, Казахстана и России. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Сергей Сидорский уполномочен также на проведение переговоров и подписание Соглашения о развитии в Евразийском экономическом сообществе международного лизинга сельхозтехники, машин, механизмов, оборудования и транспортных средств, используемых в агропромышленных комплексах.

Алексей Адашкин, Сергей Капустин, телекомпания СТВ, Россия.