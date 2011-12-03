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В противовес Организации американских государств латиноамериканские и карибские страны создали сообщество СЕЛАК

03 декабря 2011 14:23
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Новости Венесуэлы. Об этом официально провозгласили в столице Венесуэлы — Каракасе на саммите. Организация объединяет 33 государства, причем, без США и Канады.Общий ВВП оценивается экспертами более чем в 5 триллионов долларов. По мнению Уго Чавеса, это сообщество должно стать противовесом Организации американских государств, которое президент Венесуэлы назвал «устаревшим и изношенным». Накануне глава Венесуэлы отметил, что эта организация до недавнего времени находилась под влиянием США и очень далека от идей интеграции Латинской Америки.

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