В противовес Организации американских государств латиноамериканские и карибские страны создали сообщество СЕЛАК

Новости Венесуэлы. Об этом официально провозгласили в столице Венесуэлы — Каракасе на саммите. Организация объединяет 33 государства, причем, без США и Канады.Общий ВВП оценивается экспертами более чем в 5 триллионов долларов. По мнению Уго Чавеса, это сообщество должно стать противовесом Организации американских государств, которое президент Венесуэлы назвал «устаревшим и изношенным». Накануне глава Венесуэлы отметил, что эта организация до недавнего времени находилась под влиянием США и очень далека от идей интеграции Латинской Америки.