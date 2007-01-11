В предвыборной агитации новшество

С 11 января в столичных микрорайонах можно увидеть специальные авто, оборудованные динамиками.

С 9.00 до 18.00 вплоть до 13 января они будут информировать минчан, как правильно и своевременно отдать свой голос за того или иного кандидата. Однако полной альтернативой классическим средствам агитации они все же не станут.

Кстати, заговорили машины голосами ведущих именно телеканала СТВ.

За два дня досрочного голосования на выборах в местные Советы в Беларуси проголосовало почти 7% избирателей. В Гомельской области в досрочном голосовании приняли участие 8% избирателей, почти столько же - в Брестской. В Витебской и Могилевской областях свои голоса за кандидатов уже отдали по 7,5% избирателей, в Минской - 7%, Гродненской - почти 6%. В столице досрочно проголосовали 4,6% избирателей.

Напомним, на местных выборах в Беларуси, которые пройдут 14 января предполагается избрать более 22,5 тысяч депутатов и сформировать 1.581 Совет.