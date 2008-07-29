В Правительстве подвели итоги социально-экономического развития за первое полугодие

Среднестатистический белорус к концу года станет миллионером. В декабре средняя зарплата по стране впервые приблизится к отметке с шестью нулями.

Положительные тенденции в экономике очевидны. Большинство параметров – в рамках прогноза. А отставание по некоторым из них не носит критического характера. Рост ВВП почти 10,5%, это лишь на полпункта меньше, чем запланировано по году. Инвестиций привлекли больше почти на четверть. А инфляцию удалось обуздать. В Беларуси цены растут не так быстро как у соседей.

Болевая точка – отрицательное сальдо внешней торговли, оно составляет более 800 миллионов долларов. Правда сейчас экспорт растет быстрее импорта. И удорожание энергоносителей компенсируется увеличением стоимости белорусской продукции.

Одна из причин устойчивого экономического развития – рост цен. Это большой плюс для традиционно ориентированной на экспорт Беларуси. Только от продажи калийных удобрений удалось дополнительно получить около 800 миллионов долларов. Впрочем, благоприятные внешние факторы пока удается использовать не в полной мере.

Минский тракторный в этом году существенно увеличил экспортные поставки. Только в Россию на 60%. Если перевести на деньги – показатель еще более впечатляет – в 1,8 десятых раза. Цены на трактора растут, равно как и спрос на них. Как распорядиться доходами на заводе знают. Миллионную отметку зарплаты тракторозаводцы переступили уже давно.

