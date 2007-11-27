В правительстве обсудили президентскую программу "Дети Беларуси"

Более 118 миллиардов белорусских рублей в 2007 году выделено на реализацию президентской программы "Дети Беларуси". О ее выполнении шла речь на сегодняшнем заседании Президиума Совета Министров.

Белорусское детское питание должно соответствовать импортным аналогам, которые поступают сегодня в страну. По многим позициям план перевыполнен, однако еще надо работать над качеством, отметили на заседании.



Сегодня на складах около 1,5 миллионов банок отечественного питания. Всего в Минске детское питание отечественного производства выбирается только на 39%, а в стране на 70.



От главы правительства поступило четкое указание - обратить внимание на рецептуру, улучшить качество. Плюс, нужно продвигать свою продукцию, используя современные маркетинговые приемы.





На заседании Президиума Совета министров страны также было отмечено, что в Беларуси наметилась тенденция увеличения рождаемости. В прошлом году маленьких белорусов появилось на 6% больше, чем в 2005 году. За 10 месяцев текущего детей родилось на 8% больше к аналогичному периоду прошлого года.

Сложившаяся ситуация связана, в том числе, и с ростом социальной поддержки населения. Так с 1 января пособие по уходу за детьми до 3 лет составит 80% бюджета прожиточного минимума.