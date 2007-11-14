В Правительстве не довольны работой Министерства архитектуры и строительства

Правительство подвергло резкой критике реализацию Государственной инвестиционной программы. Под угрозой срыва ввод 14 объектов.

При этом исполнители этих проектов расписываются в собственном бессилии что-либо изменить и выполнить задания - отметил на заседании Совмина министр архитектуры и строительства Александр Селезнев. По его словам в этом году в инвестпрограмму было включено 88 объектов, которые на момент принятия документа еще не имели проектно-сметной документации. В результате на пяти из них до сих пор освоено средств от 1% до 20%. Такой подход в работе недопустим. Министерству архитектуры и строительства поручено в течение недели доработать программу.



В решении экономических проблем нужны более гибкие подходы. Беларуси остро необходимы новые технологии и новые производства. Об этом говорили на совещании у Президента Беларуси Александра Лукашенко. Правительству необходимо перестроиться для работы в новых условиях.

После совещания у Президента в Правительстве решили пересмотреть приоритеты. Инновационная деятельность - один из главных приоритетов развития. Необходимо активнее привлекать в реальный сектор экономики прямые иностранные инвестиции.

Впрочем, не стоит забывать и о внутренних резервах. Государственная инвестиционная программа - один из главных документов. В этом году реализуется 566 проектов. Среди наиболее важных - реконструкция летнего амфитеатра в Витебске и строительство завода по производству газетной бумаги в Шклове. Также речь идет о реконструкции замковых комплексов в Мире и Несвеже и оперного театра в Минске.

