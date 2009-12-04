В повторных выборах президента Молдовы будет участвовать один кандидат

Лидер Демократической партии Молдовы, экс-спикер парламента Мариан Лупу оказался единственным кандидатом на пост президента республики, зарегистрированным для участия в повторных выборах 7 декабря.

Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в специальной комиссии по проведению повторных выборов на пост главы молдавского государства.

Срок приема документов от кандидатов на пост президента для участия в повторных выборах завершился сегодня в полночь. В комиссию поступили только документы для регистрации кандидатом Мариана Лупу. Его выдвижение на должность президента поддержали 22 депутата от правящего «Альянса за европейскую интеграцию».

Как сообщалось, парламент страны не смог избрать 10 ноября нового президента с первой попытки. За кандидатуру Мариана Лупу проголосовали все 53 депутата от выдвинувшего его на этот пост парламентского большинства – «Альянса за европейскую интеграцию».

Однако, поскольку депутаты фракции Партии коммунистов Молдовы отказались принять участие в выборах, для избрания Мариана Лупу президентом не хватило 8 голосов, которые можно было получить только во фракции ПКРМ.

Коммунисты Молдовы заявили ранее о намерении блокировать выборы президента и добиваться тем самым досрочных парламентских выборов, которые могут пройти в 2010 году. Если и после повторных выборов новый президент Молдовы не будет избран, исполняющий обязанности президента Михай Гимпу должен распустить парламент.