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В повестке дня заседания Палаты представителей

17 мая 2006 12:06
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Сегодня на очередном пленарном заседании Палаты представителей в первом чтении рассмотрен проект новой редакции закона о трансплантации органов и тканей человека. Всего  в повестке дня 11 вопросов. Депутаты рассмотрели законопроекты о рекламе, об общем среднем образовании, а также поправки в ряд законов о платежах за землю, о подоходном налоге с физических лиц, в Уголовно-процессуальный кодекс.
Парламентарии внесли изменения и дополнения в некоторые законодательные акты по вопросам регулирования предпринимательской деятельности. Сегодня же ратифицирован Договор между Беларусью и Российской Федерацией о сотрудничестве в области социального обеспечения.

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