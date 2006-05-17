В повестке дня заседания Палаты представителей

Сегодня на очередном пленарном заседании Палаты представителей в первом чтении рассмотрен проект новой редакции закона о трансплантации органов и тканей человека. Всего в повестке дня 11 вопросов. Депутаты рассмотрели законопроекты о рекламе, об общем среднем образовании, а также поправки в ряд законов о платежах за землю, о подоходном налоге с физических лиц, в Уголовно-процессуальный кодекс.

Парламентарии внесли изменения и дополнения в некоторые законодательные акты по вопросам регулирования предпринимательской деятельности. Сегодня же ратифицирован Договор между Беларусью и Российской Федерацией о сотрудничестве в области социального обеспечения.