В Польше закрыт сайт, на котором оскорбили действующего президента Бронислава Коморовского

На заблокированной интернет-странице содержалось много критики в адрес польского лидера.

Сейчас на сайте опубликовано сообщение о том, что ресурс закрыт. Если вину создателей сетевой страницы удастся доказать, за публичное оскорбление Президента Польши им грозит лишение свободы сроком до 3 лет, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Матеуш Пискорский, политолог (Польша):

Что касается реакции госбезопасности, все, даже политики правящей партии «Гражданская платформа», говорят о том, что эта реакция была очень неудачной. Превентивная цензура существоваал во время правительства «Право и справедливость» гораздо жестче, чем во время правительства «Гражданской платформы».

Вадим Боровик, политолог:

Не всегда здоровая позиция, когда мы начинаем критиковать одну сторону и в то же время имеем проблемы на своей территории. Здесь мы видим, что если происходят какие-то события в Беларуси, в независимости от того, по каким причинам закрывают тот или иной ресурс или СМИ, наши партнеры называют это закрытием по политическим мотивам. Тем не менее, если в Европе или у наших соседей закрывается какое-либо СМИ, то всегда находятся законные основания. Это и есть так называемые двойные стандарты.