В Польше состоялись похороны известного политика Анджея Леппера

Участник четырех президентских кампаний на прошлой неделе был найден мертвым в офисе партии «Самооборона». В ранге председателя Леппер вел активную подготовку к парламентским выборам.

А невыясненные обстоятельства смерти продолжают вызывать вопросы как в самой Польше, так и за ее пределами, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Очевидно одно: польский народ потерял яркого защитника его интересов, а Беларусь утратила друга. Анджей Леппер был одним из тех политиков, которые выступали за активное развитие и сотрудничество между нашими странами. И словом, и делом.

Николай Чергинец, председатель Союза писателей Беларуси:

Становится особенно больно, когда уходит такой известный политик, лидер польского народа. Который сделал очень много, чтобы отношения между Беларусь и Польшей развивались динамично, и чтобы позиции все больше сближались.

Вадим Боровик, политолог:

Я думаю, что польская сторона заинтересована, чтобы было проведено объективное и тщательное расследование. Мы знаем что и Республика Беларусь в определенных ситуациях основывалась не только на мнении своих следователей, но мы и привлекали международное экспертное сообщество. Я думаю, Польша должна следовать этому примеру.