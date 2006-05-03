В Польше - самый высокий уровень безработицы среди стран Евросоюза
Средний сезонно выровненный уровень безработицы в 25 странах Евросоюза в марте этого года составил 8,4%, свидетельствуют обнародованные данные статистического бюро ЕС Eurostat.Самые низкие в странах ЕС показатели безработицы в марте зарегистрированы в Нидерландах - 4%, Ирландии - 4,2%, Дании - 4,3% и Люксембурге - 4,8%. Латвия в марте по уровню безработицы (7,6%) занимала 12-е место в ЕС. Самая высокая безработица отмечена в Польше - 16,8%.