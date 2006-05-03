В Польше - самый высокий уровень безработицы среди стран Евросоюза

Американские историки оценивают деятельность Джорджа Буша как "провал"

Такое мнение высказали в ходе опроса большинство преподавателей истории и политических наук североамериканских колледжей в ответ на вопрос, как бы они охарактеризовали президентство Буша, если бы оно уже завершилось к сегодняшнему дню.