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В Польше проходит второй, решающий, тур президентских выборов

04 июля 2010 17:40
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По итогам середины дня проголосовали 26,6% избирателей. Однако об окончательных цифрах говорить рано.

Известно только, что пока активнее голосуют в районах, традиционно поддерживающих Ярослава Качиньского – брата погибшего в авиакатастрофе под Смоленском президента Польши. Впрочем, кандидат от правящей партии спикер парламента Бронислав Коморовский, по последним предвыборным опросам, все же немного опережает своего оппонента. Ожидается, что окончательные итоги голосования будут подведены в понедельник.

Избирательные участки для голосования открылись в шесть утра по местному времени. Однако, активность пока невысока. На выборы приходят, в основном, пенсионеры. Что же касается окончательной явки, то тоже пока сказать трудно. Сейчас в Польше – сезон отпусков, многие граждане уезжают за границу на отдых. Что касается хода голосования, то пока все проходит без эксцессов и без замечаний.

Юрий Карнелович, телекомпания СТВ, Польша.

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