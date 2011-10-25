В Польше присудили 3 месяца тюрьмы за оскорбление президента в Интернете

Суд Бельско-Бяла приговорил 27-летнего польского программиста Markowi Witoszkowi к трем месяцам лишения свободы с отсрочкой наказания на три года за оскорбление президента страны в 2007 году посредством Интернета.

Дело было заведено еще в 2008 году, приостанавливалось в связи со смертью Качиньского, однако потом было продолжено, поскольку «защите подлежит не конкретный человек (Качиньский или Комаровский), а функция Президента», цитирует wiadomosci.wp.pl слова судьи, сообщает www.ct.by.

6 июля 2011 года Конституционный суд Польши принял положение, предусматривающее наказание до трех лет лишения свободы за общественное оскорбление президента Польши. Интернет-пользователи моментально окрестили это решение наступлением на демократию.