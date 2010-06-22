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В Польше объявлены официальные результаты первого тура президентских выборов

22 июня 2010 07:51
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За вышедших во второй тур исполняющего обязанности президента Бронислава Коморовского и лидера оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского проголосовали соответственно – 41,5% и почти 36,5% избирателей.Таким образом, подтвердилась ошибочность подсчетов ряда исследовательских центров, которые пророчили Коморовскому по крайней мере десятипроцентной преимущество над Качиньским, а некоторые — даже победу в первом туре.

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