В Польше объявлены официальные результаты первого тура президентских выборов

За вышедших во второй тур исполняющего обязанности президента Бронислава Коморовского и лидера оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского проголосовали соответственно – 41,5% и почти 36,5% избирателей.Таким образом, подтвердилась ошибочность подсчетов ряда исследовательских центров, которые пророчили Коморовскому по крайней мере десятипроцентной преимущество над Качиньским, а некоторые — даже победу в первом туре.