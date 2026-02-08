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В Польше готовят бомбу замедленного действия. При чём тут новая АЭС? Ответил эксперт

08 февраля 2026 19:10
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В Польше готовят бомбу замедленного действия. При чём тут новая АЭС? Ответил эксперт-2

Айнис Петкус, журналист-международник, политический аналитик:
Я в Сейме работал и видел проекты. Это был 2015-2016 год. Не знаю, уважаемые эксперты знают ли, что под атомной электростанцией делаются подземные хранилища для отходов. Кого-то, как колонию, у нас сделали нищими, деиндустриализировали, но кому-то надо взять прибыль. То есть это подземное хранилище для отходов строится для чьей-то прибыли. То есть сейчас около самой границы Беларуси и России, в принципе, строится бомба замедленного действия. Как раз на эту тему, что такое управление на долгосрочные перспективы.

# Международная политика

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