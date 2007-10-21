В Польше 21 октября проходят досрочные парламентские выборы

Жителям страны предстоит избрать депутатов Сейма и сенаторов.

Согласно опросам общественного мнения, фаворитами парламентской гонки стали две партии. Это <Право и справедливость>, созданная братьями Качиньскими, и либеральная оппозиционная <Гражданская платформа>. Эксперты ожидают высокую явку. Данные экзит-полов станут известны после закрытия участков. Окончательные результаты выборов огласят во вторник.

Участие в выборах могут принять и проживающие в Беларуси поляки. Избирательные участки организованы на территории посольства Польши в Минске, а также генеральных консульств в Гродно и Бресте. Они будут работать 21 октября до восьми вечера.

В списки избирателей по минскому участку включено почти 140 человек из Минской, Витебской, Гомельской и Могилевской областей. Принять участие в голосовании могут также граждане Польши, которые временно находятся на территории Беларуси, при наличии специального свидетельства.

