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В Пекине открылась конференция Международной ассоциации антикоррупционных учреждений

23 октября 2006 07:44
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Генеральный прокурор Беларуси Петр Миклашевич примет участие в ежегодной конференции Международной ассоциации антикоррупционных учреждений.Мероприятие открывается 23 октября в Пекине. В современном мире коррупция стала серьёзной угрозой безопасности государств. Наша страна одной из первых ратифицировала в 2004 году Конвенцию ООН против коррупции. Проблемы применения этого документа, а также некоторые другие вопросы практической деятельности Международной ассоциации антикоррупционных учреждений, будут в центре внимания участников нынешней конференции.

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