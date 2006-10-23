В Пекине открылась конференция Международной ассоциации антикоррупционных учреждений

Генеральный прокурор Беларуси Петр Миклашевич примет участие в ежегодной конференции Международной ассоциации антикоррупционных учреждений.Мероприятие открывается 23 октября в Пекине. В современном мире коррупция стала серьёзной угрозой безопасности государств. Наша страна одной из первых ратифицировала в 2004 году Конвенцию ООН против коррупции. Проблемы применения этого документа, а также некоторые другие вопросы практической деятельности Международной ассоциации антикоррупционных учреждений, будут в центре внимания участников нынешней конференции.