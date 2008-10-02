В Парламенте сегодня рассмотрели десятки законопроектов

В Овальном зале для нынешнего состава Парламента в этом месяце прозвучит последний звонок. Самым значимым стал проект закона о бюджете на 2009 год. На социальную сферу планируют выделить 42 триллиона белорусских рублей. Значительная часть этих средств пойдет на повышение зарплаты бюджетникам.



Объем финансирования здравоохранения увеличится на 35%. Это позволит медицине обновить оборудование и использовать прогрессивные методики лечения. Расходы на физкультуру и спорт, сферу образования также увеличатся.



Значительную бюджетную поддержку получит жилищное строительство, в первую очередь средства пойду на оказание помощи молодым и многодетным семьям при строительстве.



Бюджет также обеспечивает инновационное развитие экономики страны. На финишной сессии парламентарии рассмотрят еще ряд важных законопроектов: "Об основах деятельности по профилактике правонарушений", "О кредитных историях", "Об органах пограничной службы".



Внесут изменения и дополнения в законы по вопросам противодействия нелегальной миграции, распространению рабского труда, детской порнографии и проституции, а также поправки в некоторые кодексы в части взыскания алиментов на детей.



В конце октября на смену нынешнему составу Палаты Представителей придет новый депутатский корпус. Но преемственность всегда была главной чертой в деятельности парламента – 30 действующих депутатов остаются ядром и в новом составе.