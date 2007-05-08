В Париже вновь неспокойно

Сотни противников избрания Николя Саркози президентом Франции вышли с маршем протеста на площадь Бастилии.Когда полицейские предложили им разойтись, в стражей порядка полетели камни. Только через несколько часов манифестантов разогнали усиленные наряды спецназа. 35 человек арестованы. На западе страны более четырехсот демонстрантов разгромили центр города Нант. Тем временем Николя Саркози раздает ведущие посты в будущем правительстве. Так, уже известно имя нового премьера. Это бывший министр социальных проблем и образования Франсуа Филлон.