В Париже прошли массовые демонстрации против сокращений: 14 тысяч учителей планируют уволить

Совет министров Франции обсуждает скандальный законопроект по урезанию дефицита бюджета, который, в частности, предполагает сокращение 14 тысяч учителей. В знак несогласия с подобной политикой французских властей накануне прошли массовые демонстрации в Париже и других крупных городах страны. В забастовке участвовали более половины учителей системы начального образования и столько же преподавателей колледжей и лицеев. Впервые к забастовке работников общественных учебных заведений присоединились представители частных школ.