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В Париже прошли массовые демонстрации против сокращений: 14 тысяч учителей планируют уволить

28 сентября 2011 11:10
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Совет министров Франции обсуждает скандальный законопроект по урезанию дефицита бюджета, который, в частности, предполагает сокращение 14 тысяч учителей. В знак несогласия с подобной политикой французских властей накануне прошли массовые демонстрации в Париже и других крупных городах страны. В забастовке участвовали более половины учителей системы начального образования и столько же преподавателей колледжей и лицеев. Впервые к забастовке работников общественных учебных заведений присоединились представители частных школ.

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