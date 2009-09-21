Прямой эфир

В Париже начинается судебный процесс с участием Николя Саркози

21 сентября 2009 12:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Процесс может стать для Франции самым громким за последние годы. Президент Франции является истцом. На скамье подсудимых бывший премьер-министр Доминик де Вильпен.55-летнего политика обвиняют в клевете на действующего президента до его вступления в должность. 5 лет назад имя Николя Саркози появилось в списке политиков и бизнесменов, которые, предположительно, получали взятки за продажу оружия за границу. При расследовании сведения не подтвердились. Теперь суд выясняет, был ли причастен подсудимый к распространению ложной информации. Если да, ему грозит до пяти лет тюрьмы. Вильпен вину отрицает.

Другие новости рубрики

Все новости
21 сентября 2009 06:29

Осенняя сессия белорусских парламентариев начнётся 2 октября

А.Лукашенко: Некоторые образцы одежды я принимал за импортные
19 сентября 2009 18:34

А.Лукашенко: Некоторые образцы одежды я принимал за импортные

Беларусь поможет Украине в восстановлении сельского хозяйства
19 сентября 2009 14:33

Беларусь поможет Украине в восстановлении сельского хозяйства