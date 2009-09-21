В Париже начинается судебный процесс с участием Николя Саркози

Процесс может стать для Франции самым громким за последние годы. Президент Франции является истцом. На скамье подсудимых бывший премьер-министр Доминик де Вильпен.55-летнего политика обвиняют в клевете на действующего президента до его вступления в должность. 5 лет назад имя Николя Саркози появилось в списке политиков и бизнесменов, которые, предположительно, получали взятки за продажу оружия за границу. При расследовании сведения не подтвердились. Теперь суд выясняет, был ли причастен подсудимый к распространению ложной информации. Если да, ему грозит до пяти лет тюрьмы. Вильпен вину отрицает.