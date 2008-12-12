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В Палате представителей рассмотрели 12 законопроектов и все без исключения приняли

12 декабря 2008 17:53
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Среди них – проект закона "О товарных биржах", защите пострадавших от катастрофы на ЧАЭС и даже дипломатическом положении будущего представительства Еврокомиссии. Однако, особое внимание депутаты уделили законопроектам, касающимся защиты госсекретов и государственной охраны. Теперь в Кодекс об административных правонарушениях добавят статью за разглашение служебной тайны по неосторожности, а охраняемые лица страны получат право добровольно на время отказаться от госохраны.

Актуальным сегодня стал также вопрос об аресте банковских счетов и вкладов. В первом чтении депутаты приняли изменения в соответствующее законодательство. Главное нововведение проекта – теперь, если плательщик не платит налоги вовремя, не предоставляет в инспекцию налоговые расчеты или документы для проверки – все операции по его счетам приостанавливаются.

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