В Палате представителей 25 мая рассмотрят поправки в Налоговый кодекс Беларуси и еще около 20 законопроектов

Новости Беларуси. Депутаты Палаты представителей сегодня, 25 мая, рассмотрят поправки в Налоговый кодекс Беларуси, а также в законопроект «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения». Всего в Овальном зале прозвучат мнения почти по двум десяткам законопроектов.

Повестка дня также включает рассмотрение ратификаций ряда соглашений. В частности, парламентарии намерены утвердить соглашение «О свободной торговле между ЕАЭС и Вьетнамом», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.