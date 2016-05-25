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В Палате представителей 25 мая рассмотрят поправки в Налоговый кодекс Беларуси и еще около 20 законопроектов

25 мая 2016 07:57
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Новости Беларуси. Депутаты Палаты представителей сегодня, 25 мая, рассмотрят поправки в Налоговый кодекс Беларуси, а также в законопроект «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения». Всего в Овальном зале прозвучат мнения почти по двум десяткам законопроектов.

Повестка дня также включает рассмотрение ратификаций ряда соглашений. В частности, парламентарии намерены утвердить соглашение «О свободной торговле между ЕАЭС и Вьетнамом», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Парламент Беларуси

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