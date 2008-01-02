Прямой эфир

В Пакистане все еще неспокойно

02 января 2008 15:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Волна протестов, вспыхнувших после убийства лидера оппозиции Беназир Бхутто, не утихает.В стране разрушено около двухсот представительств банков, уничтожены сотни тысяч приготовленных для голосования бюллетеней, разгромлено несколько десятков избирательных участков. В связи с беспорядками принято решение перенести дату парламентских выборов с 8 января на 18 февраля.

Ожидается, что сегодня с обращением к нации выступит президент страны Первез Мушарраф.   За любую информацию, которая поможет установить заказчиков преступления, властями обещано вознаграждение  - 165 тысяч  долларов.

Другие новости рубрики

Все новости
29 декабря 2007 08:58

Новые законы появятся в Беларуси в наступающем году

29 декабря 2007 08:45

В Пакистане ситуация по-прежнему напряженная

28 декабря 2007 09:12

В Пакистане прощаются с лидером оппозиции Беназир Бхутто