В Пакистане все еще неспокойно

Волна протестов, вспыхнувших после убийства лидера оппозиции Беназир Бхутто, не утихает.В стране разрушено около двухсот представительств банков, уничтожены сотни тысяч приготовленных для голосования бюллетеней, разгромлено несколько десятков избирательных участков. В связи с беспорядками принято решение перенести дату парламентских выборов с 8 января на 18 февраля.



Ожидается, что сегодня с обращением к нации выступит президент страны Первез Мушарраф. За любую информацию, которая поможет установить заказчиков преступления, властями обещано вознаграждение - 165 тысяч долларов.

