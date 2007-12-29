В Пакистане ситуация по-прежнему напряженная

Однако накал беспорядков, вызванных убийством экс-премьера Беназир Бхутто, постепенно спадает. Относительно спокойная обстановка в городе объясняется жесткими мерами властей. На улицы были выведены войска, у стражей порядка - приказ открывать огонь на поражение. Сколько продолжатся волнения в Пакистане, пока не известно. Многие уже говорят о начале гражданской войны. Накануне в беспорядках погибли 32 человека. Большая часть жертв - в провинции Синдх, где проходили похороны Беназир Бхутто.