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В Пакистане ситуация по-прежнему напряженная

29 декабря 2007 08:45
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Однако накал беспорядков, вызванных убийством экс-премьера Беназир Бхутто, постепенно спадает. Относительно спокойная обстановка в городе объясняется жесткими мерами властей. На улицы были выведены войска, у стражей порядка - приказ открывать огонь на поражение. Сколько продолжатся волнения в Пакистане, пока не известно. Многие уже говорят о начале гражданской войны. Накануне в беспорядках погибли 32 человека. Большая часть жертв - в провинции Синдх, где проходили похороны Беназир Бхутто.

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